Solo un oferente para la obra de la Autovía Rawson-Trelew



El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves el acto de apertura de sobres para la construcción de la Autovía sobre la Ruta Nacional N.º 25, en el tramo que conecta Rawson con Trelew. La obra duplicará la calzada actual a lo largo de 15 kilómetros y fortalecerá la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo turístico y productivo de toda la región.

El acto de apertura de sobres, correspondiente a la Licitación Pública N.º 25-AVP-2026, fue fiscalizado por la escribana adjunta de la Escribanía General de Gobierno, Adriana Martínez. SEMISA S.A. fue la única empresa oferente y presentó una propuesta económica de $56.350.553.478,78.

La actividad se desarrolló en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno y contó con la participación de los intendentes de Rawson, Damián Biss, y de Trelew, Gerardo Merino; el presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher; legisladores y funcionarios provinciales; autoridades municipales y concejales; equipos técnicos y representantes de empresas oferentes.

La licitación, anunciada por el propio gobernador tras el acuerdo de compensación de deuda alcanzado con el Gobierno Nacional, contempla un plazo de ejecución de 24 meses corridos. Se trata de una obra estratégica que permitirá mejorar la seguridad vial, la fluidez del tránsito y la conectividad entre ambas ciudades, en un tramo que concentra diariamente una alta circulación vehicular.

Desendeudamiento volcado al desarrollo

“Hoy es un día en el que no vamos a anunciar ni a firmar: vamos a mostrar lo que se hizo, los resultados y a garantizar que vamos a seguir por el mismo camino”, expresó Torres.

El titular del Ejecutivo se refirió al escenario provincial al inicio de su gestión y señaló que “pasamos de asumir en un momento en el que no sabíamos si íbamos a poder pagar los sueldos y los aguinaldos, a estar hoy sin deberle un solo peso al Gobierno Nacional, en una provincia que históricamente venía desistiendo de juicios millonarios para quedar bien con los gobiernos de turno”.

El acuerdo alcanzado con Nación permitió que “el esfuerzo de todos los contribuyentes de Chubut sea volcado en desarrollo, infraestructura, obra pública y vial”, enfatizó el gobernador. Asimismo, precisó que “los 360 millones de dólares de desendeudamiento logrados en esta provincia nos permitieron salir de la clandestinidad financiera”.

La Ruta Nacional N.º 25 constituye el principal corredor vial entre Rawson y Trelew, además de un enlace estratégico con las localidades del Valle Inferior del Río Chubut y la zona cordillerana. El tramo que será intervenido registra un elevado flujo diario de tránsito, vinculado a la actividad administrativa, comercial, productiva y turística de la región.

El proyecto duplicará la calzada actual a lo largo de 15 kilómetros y conformará una autovía de cuatro carriles, dos por cada sentido de circulación, con separador central, nuevas colectoras, retornos y accesos.

La obra se ejecutará desde el Puente Néstor Kirchner, en Rawson, hasta la rotonda de la avenida Hipólito Yrigoyen, en el acceso a Trelew. Además, contempla la construcción y remodelación de seis rotondas, iluminación, señalización horizontal y vertical, barreras de contención y demás trabajos complementarios.