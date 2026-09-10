Milei celebró la inflación de agosto



La inflación de agosto fue de 1,7% anunció el Instituto de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) y el Gobierno nacional celebró el número en redes sociales.

El presidente Javier Milei aprovechó el dato inflacionario para destacar el trabajo del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo. «VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!!», exclamó el mandatario en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el jefe del Palacio de Hacienda resaltó que la cifra representa «la inflación más baja en 14 meses», es decir, desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017.

En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo: «Tardará un mes más, tardará un mes menos. Pero si la políticas económicas son de país normal, la inflación va a ser de país normal» y en sintonía con el jefe de Estado, subrayó: «A seguir por este camino. Felicitaciones ministro, Luis Caputo, VLLC».

El líder de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también hizo hincapié en que «la inflación de agosto fue de 1,7%, la más baja de los últimos 14 meses y el menor registro para un agosto desde 2017» y agregó que «después de años en los que la inflación parecía no tener techo, hoy vuelve a bajar y consolida una tendencia que parecía imposible».

«Felicitaciones Luis Caputo por el enorme laburo y al Presidente Javier Milei por sostener el rumbo», finalizó.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, recalcó: «LA INFLACIÓN SIGUE EL SENDERO DECRECIENTE» y precisó: «En agosto de 2023, los precios subieron 12,4% en un solo mes. Hoy, luego de casi tres años de trabajo, el IPC de agosto de 2026 arrojó una inflación mensual del 1,7%. Y confiamos en que seguirá por este sendero decreciente».

Afirmó que «hoy sabemos que la solución no eran los controles de precios. Era ordenar la macroeconomía y dejar de emitir para financiar el déficit fiscal» y marcó: «Como dice nuestro Presidente, Javier Milei, LA INFLACIÓN ES SIEMPRE Y EN TODO LUGAR UN FENÓMENO MONETARIO».

Por lo tanto, «este es el camino, porque una Argentina estable es la única manera de reducir la pobreza y seguir creciendo de manera sostenida»