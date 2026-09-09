Suspenden el plan ambiental en Malvinas por la consulta popular sobre la salmonera



En las Islas Malvinas, suspendieron el ambicioso plan ambiental de las Áreas Marinas Gestionadas (AMG), parte de la Estrategia Ambiental 2021-2040; que buscaban establecer zonas de protección para especies clave como pingüinos, ballenas y lobos marinos, regulando la pesca, el turismo y la navegación. Esta decisión responde a la necesidad británica de priorizar una consulta pública sobre la acuicultura del salmón, un negocio con alto potencial económico que podría superponerse geográficamente con las áreas de conservación.

Contexto político y económico

El movimiento ocurre en un escenario de alta sensibilidad política, tras que el presidente argentino Javier Milei puso en vigencia el Decreto 868/2026, que sanciona a empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina. Pero, algunas petroleras ratificaron su avance en el proyecto Sea Lion, de exploración petrolera offshore.

La suspensión de las AMG abre interrogantes sobre quién decide realmente sobre los recursos de un territorio cuya soberanía permanece en disputa.

En este marco, se generó un dilema entre conservación y desarrollo económico. La Asamblea Legislativa ilegal de las islas respondió al discurso de Milei con un comunicado oficial; reivindicó su autonomía como “Territorio Británico de Ultramar autogobernado”, recordó el referéndum de 2013, donde el 99,8% de los votantes optó por mantener el vínculo con el Reino Unido.

Agradeció el “firme e inquebrantable apoyo” del Gobierno británico; a la vez que subrayó que las declaraciones argentinas no son nuevas y que la comunidad isleña ha seguido prosperando pese a las presiones externas.

El diputado isleño Michael Goss explicó al Penguin News que la suspensión de las AMG se debe a la superposición con áreas aptas para la cría de salmón: “El mayor problema es que una cantidad considerable de las áreas identificadas podría tener un impacto en la acuicultura del salmón”, expresó. Y aclaró que no se trata de márgenes de beneficio, sino de cumplir estrictamente con la fase de consulta pública.

Este cruce entre conservación y acuicultura refleja la tensión entre la rentabilidad económica y la protección ambiental en un territorio de alta sensibilidad geopolítica.

Productos naturales orgánicos

La suspensión de las Áreas Marinas Gestionadas en las Malvinas muestra cómo las decisiones ambientales pueden quedar subordinadas a intereses económicos y políticos. Mientras crece la presión por el petróleo y la acuicultura del salmón, la conservación de especies emblemáticas queda en segundo plano.

El caso refleja la compleja intersección entre soberanía, desarrollo económico y protección ambiental en uno de los territorios más disputados del Atlántico Sur.