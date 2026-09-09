Capacitan a docentes para reciclar juguetes en desuso

El Ministerio de Educación y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Chubut llevará adelante la propuesta “Una segunda oportunidad para mi juguete”, una capacitación destinada a fortalecer el aprendizaje significativo, la creatividad y el trabajo colaborativo a partir de la integración de conocimientos de tecnología, electrónica y diseño.

La primera instancia se desarrollará el 16 de septiembre, de 9 a 12 horas, en la Escuela Nº 728 de Puerto Madryn, y estará destinada a docentes de Educación Tecnológica de 1º, 2º y 3º año. Cada docente participará junto a cinco estudiantes a su cargo.

La propuesta tendrá una modalidad totalmente práctica, en la que los participantes trabajarán sobre juguetes a pilas que se encuentren en desuso para adaptarlos mediante nuevas modificaciones y brindarles una segunda utilidad. De esta manera, la actividad busca acercar herramientas tecnológicas a los estudiantes a través de una experiencia concreta y significativa.

Como parte de la iniciativa, también se pondrá en marcha una campaña de recolección de juguetes electrónicos en desuso, joysticks y mouse, que serán utilizados como materiales durante el taller. Una vez recuperados y adaptados, los juguetes serán destinados a la donación, incorporando a la propuesta una dimensión solidaria y de compromiso con la comunidad.

En este marco, es que se solicitó la colaboración de docentes y estudiantes que participan de Proyecto Solidario para acompañar la difusión de la campaña y colaborar en la organización de la recolección de los elementos que serán utilizados durante la capacitación.

Inscripciones

Las instituciones y docentes interesados podrán realizar la inscripción hasta el 10 de septiembre a través del formulario disponible en: https://forms.gle/sqUDCQB1G2H9bMY67

La iniciativa forma parte del trabajo articulado entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut, con el objetivo de generar propuestas que vinculen la enseñanza de la tecnología con la creatividad, la innovación, la reutilización de materiales y la construcción de aprendizajes con impacto social.