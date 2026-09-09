Glinski cuestiona el nuevo cargo en facturas de gas y pide explicaciones a Torres

El diputado nacional por Chubut José Glinski cuestionó la propuesta para incorporar un nuevo cargo en las facturas de gas de más de 126 mil usuarios de Chubut, Río Negro y Neuquén para repagar los créditos tomados por Camuzzi Gas del Sur para las obras de ampliación del Sistema Cordillerano-Patagónico, y reclamó explicaciones al gobernador Ignacio Torres por la participación de la Provincia en los acuerdos que dieron origen al esquema.

«Los chubutenses no podemos seguir pagando un peso más. En la Patagonia el gas no es un lujo, es una necesidad. No pueden seguir trasladando costos a las familias que todos los meses hacen un esfuerzo enorme para pagar sus facturas», sostuvo Glinski.

La Resolución 575/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) abrió una consulta pública para determinar un cargo específico que se incorporaría a las facturas de 126.711 usuarios de 25 localidades abastecidas por el Sistema Cordillerano-Patagónico. El dinero recaudado tendrá como destino el repago de los créditos contraídos por Camuzzi con los bancos de Chubut y Neuquén para las plantas compresoras de Río Senguer y Gobernador Costa.

La propia resolución establece que el origen del esquema se remonta al 3 de mayo de 2024, cuando Camuzzi celebró un Acuerdo Marco con la Secretaría de Energía, Energía Argentina S.A. y las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro para finalizar y poner en servicio la ampliación del sistema. El alcance de ese acuerdo fue posteriormente modificado mediante un acta del 11 de julio de ese mismo año.

En ese marco, se estableció que Chubut y Neuquén proveerían el financiamiento necesario para las obras. El mecanismo posteriormente presentado por Camuzzi contempló la toma de créditos con los bancos de ambas provincias y la constitución de un fideicomiso al que se cedería un cargo específico incorporado a las facturas para garantizar su repago.

«Torres tiene que explicarles a los chubutenses qué acordó su gobierno en 2024 y por qué hoy aparece este costo en las facturas de los usuarios. Chubut fue parte de esos acuerdos y no puede mirar para otro lado ahora que conocemos cómo se pretende pagar las obras», afirmó Glinski.

La propuesta alcanza a 111.667 usuarios residenciales, además de comercios y prestadores de servicios, entidades de bien público y clubes de barrio. El cargo fue calculado como un porcentaje del cargo fijo correspondiente a cada categoría y, según la resolución, estará sujeto a revisiones periódicas durante el período de repago de los créditos.

«Chubut produce energía y genera recursos todos los días. Lo que sale de nuestra provincia tiene que servir para mejorar la vida de los chubutenses, no para seguir cargando costos sobre nuestras familias. Los recursos de Chubut tienen que volver a los chubutenses», concluyó Glinski.