Chubut lidera por primera vez los desembarques pesqueros del país



Chubut se posiciona como la provincia con mayor volumen de desembarques pesqueros del país. Entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2026, sus puertos recibieron 257.568 toneladas, sobre un total nacional de 642.955.

Con el 40,06% de las descargas pesqueras de Argentina, la provincia superó por primera vez en la historia a Buenos Aires, que en esta ocasión registró 254.498 toneladas y concentró el 39,58% del total nacional. La diferencia entre ambas jurisdicciones es de 3.070 toneladas.

Las cifras permiten proyectar un cierre de año con un volumen superior a las 300.000 toneladas, teniendo en cuenta que aún resta contabilizar el movimiento de los últimos meses de 2026 y el inicio de la zafra provincial de langostino durante la próxima temporada de verano.

Para alcanzar ese umbral, faltan 42.432 toneladas respecto del corte realizado al 1 de septiembre. El balance definitivo permitirá confirmar el volumen anual y compararlo con los registros históricos de la actividad.

Protagonismo de los puertos chubutenses

El movimiento portuario refleja la dimensión de la actividad pesquera en la provincia. Puerto Madryn contabilizó 179.071 toneladas, equivalentes al 69,52% del total provincial, mientras que Rawson registró 55.594 toneladas, el 21,58%.

Ambas terminales reunieron 234.665 toneladas, es decir, el 91,11% de las descargas chubutenses. Estos volúmenes ponen en valor el trabajo de las tripulaciones, la industria pesquera y los servicios asociados a la actividad portuaria.

Más infraestructura para crecer

El potencial del sector se acompaña con convenios e inversiones estratégicas para fortalecer la infraestructura pesquera. En tal sentido, en mayo de este año, el Gobierno del Chubut anunció una inversión provincial superior a los $7.000 millones para el dragado del Puerto de Rawson, en el marco de un acuerdo alcanzado en la Mesa de Desarrollo Pesquero.

El acuerdo contempla también el compromiso empresarial de ampliar el muelle hacia los sectores este y oeste, con el objetivo de mejorar la navegabilidad y ampliar la capacidad operativa de la terminal.

Diversificación y nuevos mercados

La diversificación productiva y el acceso a nuevos mercados también forman parte de la agenda del sector. En agosto se presentaron los avances del proceso de certificación internacional MSC de la anchoíta patagónica, una herramienta orientada a abrir nuevas oportunidades comerciales y laborales.

De acuerdo con registros de la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut, esta pesquería alcanzó 7.192,1 toneladas de capturas durante 2025.

Desde la Secretaría de Pesca, encabezada por Diego Brandán, se destaca la articulación entre el Estado, las empresas y los trabajadores para transformar el liderazgo pesquero en más procesamiento, mayor continuidad laboral y desarrollo productivo en Chubut, con respaldo científico y fiscalización del recurso.