Sólo queda una duda para el partido ante Bolivia

La Selección argentina se enfrentará este miércoles con su par de Bolivia, en el que será el primero de sus partidos en una nueva fecha FIFA. El encuentro está programado para las 21 horas, se llevará en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba, y será controlado por el árbitro colombiano Jhon Ospina..

Para el encuentro, el técnico Lionel Scaloni solo mantendría una incógnita en el 11 titular, que es la presencia de Valentín Barco o Franco Mastantuono como mediocampista ofensivo. Por otra parte, se destacan las presencias de Agustín Giay y Facundo Medina en los laterales de la defensa. El último de ellos ocuparía el lugar de Nicolás Tagliafico, quien se entrenó de manera diferenciada.

A su vez, Exequiel Palacios ocuparía el lugar de Enzo Fernández en la mitad de la cancha, mientras que Nicolás Paz también iría desde el comienzo con el objetivo de conectar con los dos delanteros, que serán Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Bolivia, por su parte, arriba a este encuentro en un muy mal momento, ya que perdió contra Irak en el Repechaje para ingresar al Mundial 2026 y, a partir de allí, solo sufrió derrotas: 4-0 con Escocia y Argelia y 2-0 ante Paraguay.

Las posibles formaciones

Por Argentina entrarían Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Por otro lado, el director técnico de Bolivia, Oscar Villegas, aún no dio detalles sobre el posible 11 titular.