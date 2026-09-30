Sigue en pie el proyecto de la ciudad universitaria en Madryn

Encabezado por el secretario de Educación, Cultura y Deportes Diego González se llevó a cabo en Puerto Madryn una nueva reunión de trabajo de la Comisión de Ciudad Universitaria, un espacio de articulación integrado por la Municipalidad, universidades e instituciones de educación superior y formación docente de la ciudad. El encuentro contó con la participación de representantes de las universidades Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Tecnológica Nacional (UTN), del Chubut, el Instituto River Plate, la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales y el Instituto Nº 803.

Objetivos y líneas de trabajo

La Comisión tiene como objetivo fortalecer y ampliar las oportunidades de formación superior en Puerto Madryn, promoviendo la articulación entre las instituciones educativas, el sector público y el ámbito productivo local.

Entre sus principales líneas de trabajo se encuentran la identificación de demandas laborales y áreas estratégicas para el desarrollo de nuevas propuestas académicas, la generación de convenios, la búsqueda de financiamiento y el impulso de acciones destinadas al bienestar y acompañamiento de los estudiantes.

Uno de los ejes centrales es favorecer la permanencia de los estudiantes en la ciudad y reducir el desarraigo de jóvenes y adultos que deben trasladarse a otros centros urbanos para continuar sus estudios.

En este sentido, se busca avanzar hacia una propuesta integral que contemple no solo la oferta académica, sino también distintas condiciones que acompañan las trayectorias educativas, como becas, alojamiento, transporte, prácticas profesionales y actividades deportivas, culturales y recreativas.

Durante la reunión se planteó continuar fortaleciendo un circuito de comunicación y trabajo conjunto entre las distintas casas de estudio, atendiendo tanto las necesidades y problemáticas cotidianas de cada institución como las acciones necesarias para proyectar el crecimiento de Puerto Madryn como Ciudad Universitaria.