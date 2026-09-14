Sastre: «Madryn tiene todo para ser la capital de la Economía Azul en la Patagonia»



El Intendente destacó el potencial de Puerto Madryn para liderar el desarrollo de la Economía Azul en la región, a partir de la fortaleza de sus actividades vinculadas al mar.

«Tenemos turismo, pesca, industria, ciencia, conservación y un puerto que nos dan una posición estratégica única. Tenemos que aprovechar todo ese potencial y convertirlo en más desarrollo, inversión y trabajo para nuestra gente», sostuvo el intendente Gustavo Sastre.

En este sentido, el Jefe Comunal remarcó la importancia de continuar fortaleciendo la articulación entre el sector público, el privado, las instituciones y la comunidad, para que las oportunidades que genera el mar se traduzcan en crecimiento concreto para la ciudad.

Sastre afirmó que Puerto Madryn «tiene todo para ser una de las ciudades más importantes de la Patagonia», remarcó.