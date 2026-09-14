Javier Milei encabeza una nueva reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei protagonizará este lunes una jornada de intensa actividad política en Casa Rosada que comenzará con una reunión de Gabinete, como las que encabeza desde hace semanas, y continuará por la tarde con una convocatoria a diputados y senadores de La Libertad Avanza.

El mandatario retomó la agenda pública con una dinámica activa que incluye reuniones políticas, encuentros con legisladores y el seguimiento de una amplia agenda parlamentaria.

Con una vasta hoja de ruta legislativa por delante, Milei reunirá por la mañana a su equipo de Gobierno en el Salón Eva Perón, y, por la tarde, recibirá en el Salón Héroes de Malvinas a los legisladores de La Libertad Avanza para ordenar la estrategia parlamentaria de las próximas semanas.

En esta oportunidad, el temario estará atravesado por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ingresará este lunes por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con una base sólida de apoyos.

Asimismo, el martes, el oficialismo presentará el Presupuesto en la Cámara Baja y habilitará la discusión de la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

En ambas reuniones se espera que se aborden las claves para avanzar con la hoja de ruta trazada en Balcarce 50, pero también habrá una exposición a cargo de Milei sobre la situación económica y el programa económico.

Tras la reunión con senadores y diputados en Casa Rosada, el Poder Ejecutivo prevé concluir el lunes con una cena en el local partidario de La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de San Telmo.

No es la primera convocatoria de este tipo encabezada por Milei, que busca dejar atrás los cuestionamientos de prensa por la quietud que marcó el mes agosto.

La última reunión con legisladores tuvo como eje los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y el proyecto de Inocencia Fiscal II. En ese marco, el mandatario les obsequió a los presentes el libro La economía en una lección, del periodista y filósofo libertario Henry Hazlitt, con prólogo de su autor y de Walter Block.

Se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el segundo del área, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

Fuente: Agencia NA