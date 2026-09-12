¿Dónde está el oro?

Un día después de la exposición del titular del Banco Central en el Palacio Legislativo, la senadora nacional Juliana di Tullio denunció a Santiago Bausili, a quien acusó de “mentiroso” por haber señalado que el oro argentino se encuentra en Suiza. En paralelo, reveló una comunicación oficial de la Auditoría General de la Nación que confirma el depósito del metal dorado en el Bank of England en Londres.

“Nos dijeron que el oro estaba en Suiza y no es así porque no quieren decir que está en Londres por una sobreactuación malvinera de último momento”, aseveró la legisladora justicialista en contra del anuncio de Javier Milei sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas y el envío de un proyecto que elevará las penas a las empresas que operan en la zona del archipiélago al sur del Océano Atlántico.

Santiago Bausili fue este miércoles al Senado para defender el proyecto de reforma a la Carta Orgánica del BCRA que resultó dictaminado. Consultado por el paradero de las 13 toneladas de oro, contestó: “En un contexto de alta demanda de lingotes de oro, aprovechamos la oportunidad de convertir los lingotes de baja calidad en calidad más alta y se trasladó en el BIS (Bank of International Settlements) en Suiza, que es donde sigue estando”.