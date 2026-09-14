Muere un hombre tras volcar en las calles de Trelew

Un hombre murió este lunes en Trelew luego de protagonizar un accidente de tránsito sobre la calle Capitán Murga.

Por causas que son materia de investigación, un Renault 19 volcó y derribó una columna de media tensión. Como consecuencia del impacto, el único ocupante del vehículo, una persona mayor, falleció y aún permanecía dentro del rodado al momento de la intervención policial en el lugar.

El accidente también provocó importantes daños en la red eléctrica y generó un corte de energía que afecta al barrio Las Margaritas y sectores aledaños.

A raíz del siniestro, la red eléctrica quedó dañada. Desde la Cooperativa Eléctrica informaron que, por disposición de las autoridades, el personal no puede intervenir sobre la red hasta que la Policía finalice las pericias e investigaciones correspondientes en el lugar.

Según las estimaciones, la interrupción del servicio se mantendrá hasta horas de la tarde y afectará al barrio Las Margaritas y a los usuarios que dependen del transformador ubicado en Murga y Musters.

Trabajan en el lugar Bomberos Voluntarios y personal policial.

Fuente: El Chubut