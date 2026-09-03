Puelo será sede del encuentro del Comité de Integración Binacional Los Lagos 2027



Con la finalidad de profundizar los vínculos con el país vecino y fortalecer un mercado estratégico para el desarrollo turístico provincial, el Gobierno de Chubut, a través de representantes de la Agencia Chubut Turismo, estuvo presente en la 40° Reunión del Comité de Integración Binacional Los Lagos que se desarrolló en la ciudad chilena de Valdivia. En la misma, se decidió que la próxima edición del encuentro se realizará el año que viene en la localidad de Lago Puelo.

Objetivos

La presencia de la Agencia Chubut Turismo se concretó a través de los representantes de la Cámara de Turismo del Chubut (CATCh), Miguel Sosa y Bruno English, quienes participaron de las comisiones de Infraestructura, de Facilitación Fronteriza y de Comercio, Industria y Turismo, principalmente.

En las instancias vinculadas al sector turístico, el objetivo es fortalecer la articulación entre el sector público y privado, llevando la oferta y las oportunidades de desarrollo turístico de la provincia a este espacio de integración binacional. Mientras que, de las fronteras entre ambos países, se hizo foco en el Paso Puelo, una oportunidad para consolidar el turismo binacional.

Integración territorial

El encuentro reunió durante dos jornadas a más de 500 representantes de Chile y Argentina, incluyendo autoridades regionales y provinciales, organismos públicos, municipios y referentes de distintos sectores, con una agenda centrada en la integración territorial, la conectividad, el turismo, el comercio, la cultura y la facilitación fronteriza.

En este marco, la participación de Chubut permitió fortalecer la presencia provincial en un espacio estratégico para la articulación de acciones vinculadas al turismo binacional, promoviendo oportunidades de cooperación y generación de nuevos vínculos con actores del sector turístico chileno.

Para la provincia, Chile representa un mercado estratégico por su cercanía geográfica y por las posibilidades de integración que ofrece la conectividad cordillerana. En este sentido, la participación en estos ámbitos permite posicionar la oferta turística chubutense y generar nuevas oportunidades de promoción y comercialización.

La agenda turística del Comité avanzó, entre otros puntos, en la realización de ruedas de negocios, la coordinación de eventos conjuntos, la elaboración de un calendario turístico unificado y el intercambio de información sobre rutas transfronterizas, iniciativas que apuntan a ampliar la circulación de visitantes y potenciar los destinos de ambos lados de la cordillera.

Chubut 2027

Como resultado del encuentro, se confirmó que la 41º edición del Comité de Integración Los Lagos se realizará durante 2027 por primera vez en la provincia del Chubut. Será en la localidad de Lago Puelo donde se dará continuidad al trabajo y al seguimiento de los compromisos asumidos en Valdivia.

La designación de Chubut como sede de la próxima reunión representa una oportunidad para que la provincia sea protagonista de un nuevo capítulo de la integración entre Chile y Argentina, poniendo en valor su oferta turística, sus destinos cordilleranos y los corredores que vinculan a ambos países.