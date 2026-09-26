INNOVACIÓN - SOCIEDAD

Provincia presentó capacitación virtual para impulsar el talento joven

En el marco de las políticas impulsadas por el Gobierno del Chubut para fortalecer la formación, la innovación y las oportunidades laborales de los jóvenes chubutenses, el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), dependiente de la Secretaría General de Gobierno, junto a la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Desarrollo Humano, presentó la capacitación virtual y autoadministrada “Introducción al Diseño Web y al Vibe Coding”.
La iniciativa forma parte del trabajo articulado que impulsa el CEPS junto a distintas áreas del Gobierno Provincial, uniendo conocimientos y recursos para generar propuestas de formación que respondan a las necesidades del territorio.
La capacitación se encuentra disponible en el Campus Virtual del Gobierno del Chubut, perteneciente a la Dirección de Formación y Capacitación del CEPS, y está especialmente pensada para jóvenes que buscan dar sus primeros pasos en el mundo de la tecnología.
Durante el curso, los participantes conocerán los fundamentos del diseño web y descubrirán el Vibe Coding, una metodología innovadora que integra creatividad, pensamiento lógico e inteligencia artificial para desarrollar soluciones digitales de manera ágil.
La propuesta es gratuita, no requiere conocimientos previos y está disponible para toda la provincia. Para realizarla solo se necesita conexión a internet y un celular, una computadora o una tablet.
Quienes aprueben esta primera etapa podrán postularse a una instancia tutorizada, en la que contarán con el acompañamiento de un docente y podrán desarrollar un proyecto concreto para una PyME, aplicando los conocimientos adquiridos. Esta experiencia les permitirá fortalecer sus habilidades, sumar una primera práctica laboral y generar un vínculo directo con el sector productivo.

¿Cómo inscribirse?

1. Ingresar al Campus Virtual del Gobierno del Chubut.
2. Crear una cuenta o iniciar sesión.
3. Buscar “Introducción al Diseño Web y al Vibe Coding”.
4. Inscribirse y comenzar la capacitación al ritmo de cada participante.
Desde el CEPS se continúa promoviendo el trabajo articulado y acercando herramientas y oportunidades a cada rincón de la provincia, convencidos de que la formación transforma realidades.

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