Provincia asiste a instituciones educativas, sociales y sanitarias 

En el marco del programa “Del Mar a la Mesa”, el Gobierno del Chubut realizó entregas de merluza a distintas instituciones sociales, educativas y sanitarias de la provincia, con el objetivo de promover el consumo de pescado y acercar alimentos de calidad nutricional a distintos sectores de la comunidad.

Durante esta primera etapa, las instituciones beneficiadas fueron el Hospital de Rawson, las Casas Tuteladas, el Hogar «Pedro Dettori», la Escuela N° 185 y el Centro de Orientación Socio Educativo (COSE).

El programa se lleva adelante de manera articulada entre los Ministerios de Educación y de Desarrollo Humano, la Secretaría de Pesca del Chubut y la Municipalidad de Rawson, y contempla la incorporación de merluza en los menús de las instituciones alcanzadas.

La propuesta también incluye talleres de seguridad alimentaria destinados al personal de cocina, con el objetivo de brindar herramientas para la correcta manipulación, conservación y preparación del pescado.

Trabajo interinstitucional

Al respecto, el secretario de Pesca del Chubut, Diego Brandán, destacó la importancia de la iniciativa: “Con Del Mar a la Mesa buscamos que un recurso que se produce en nuestras costas llegue a la mesa de quienes más lo necesitan. La merluza es un alimento de excelente calidad nutricional y queremos seguir generando herramientas para que su consumo forme parte de una alimentación saludable”.

En esa línea, Brandán puso en valor el trabajo conjunto que permite llevar adelante el programa: “Esta iniciativa demuestra que cuando articulamos esfuerzos entre el Estado, los municipios, las instituciones y el sector privado podemos transformar un recurso de nuestra provincia en una herramienta concreta de inclusión y bienestar para la comunidad”.

Un programa con continuidad

“Del Mar a la Mesa” es un programa de largo plazo que prevé ampliar progresivamente la asistencia a distintas organizaciones e instituciones de la provincia. En los próximos meses se continuará fortaleciendo el circuito de entrega, con el objetivo de incorporar nuevos espacios y ampliar el alcance de la iniciativa.