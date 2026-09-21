AMIA - ATENTADO - JUEZ RAFECAS

Procesan a iraníes y libaneses acusados del atentado a la AMIA

El juez Rafecas procesó a los iraníes y libaneses acusados del atentado a la AMIA. Se trata de ocho exfuncionarios del gobierno iraní y miembros de Hezbollah señalados como responsables de planificar y ejecutar el ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.

Los imputados deberán comparecer en un juicio en ausencia, en la primera vez que avanza un proceso de este tipo. Fueron procesados como autores o partícipes de homicidio calificado por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de causar peligro común.

Rafecas también fundamentó y calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad y apeló a la figura de genocidio en los términos del Derecho internacional, reveló Clarín.

Cuando el fiscal de la UFI – AMIA -Sebastián Basso- imputó a los responsables del atentado terrorista, sostuvo: “Se trata de un crimen que ha causado efectos devastadores en el territorio nacional, ocasionado mediante un método tipificado internacionalmente como atentado terrorista y por el uso de coche-bomba, que responde a un patrón de violencia sistemática y organizada contra una población civil identificable, en este caso, la comunidad judía argentina”.

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