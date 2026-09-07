Nuevo canje de deuda entre el Tesoro y el Banco Central

El Ministerio de Economía dispuso este lunes una operación de conversión de deuda pública con el Banco Central, mediante la cual se canjearán títulos en pesos por instrumentos financieros vinculados a la cotización del dólar.

El canje consiste en una operación de conversión con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), de sus tenencias de la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento 30 de octubre de 2026.

A cambio de estas letras, llamadas LECAP S30O6, se entregarán letras LELINK con vencimientos en septiembre y octubre de 2026. Para ello, las secretarías ampliaron la emisión de la letra a septiembre por un valor que no podrá superar la suma de valor nominal de US$800 millones.

Asimismo, se amplió la letra a octubre por un monto de hasta US$1.200 millones. La medida quedó oficializada hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina mediante la «Resolución Conjunta 53/2026» que se publicó este lunes en el Boletín Oficial y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

La norma establece que «las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago».

La disposición lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, quienes señalaron que «las ampliaciones que se impulsan se encuentran dentro de los límites establecidos en el artículo 45 de la ley 27.798» de Presupuesto.

La operación financiera pautó como fecha de realización el pasado 4 de septiembre, con una fecha de liquidación fijada para el 7 de septiembre de 2026.