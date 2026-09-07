Hielo y barro en diversos sectores de rutas nacionales de Chubut



En el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal, Vialidad Nacional informó el estado de las principales rutas de Chubut durante el inicio de esta jornada. La mayoría de los tramos presenta circulación normal, aunque se solicita especial atención en sectores con heladas, banquinas blandas y con barro, además de zonas donde se realizan trabajos viales.

Ruta 3: precaución en el acceso norte a Trelew

En la Ruta Nacional 3, el tramo entre Arroyo Verde y Puerto Madryn presenta condiciones normales. También se encuentra normal el sector entre Puerto Madryn y Trelew, aunque continúa el desvío por obras en el acceso norte a Trelew, donde se solicita circular a baja velocidad y con precaución.

Entre Trelew y Garayalde, la circulación es normal.

En el tramo Garayalde-Comodoro Rivadavia, la calzada también se encuentra normal, aunque se debe prestar especial atención entre Malaspina y Salamanca, donde hay sectores con baches y deformaciones. Una cuadrilla vial trabaja durante esta jornada en tareas de bacheo.

Además, las banquinas se encuentran blandas y con barro, por lo que se recomienda mucha precaución al circular.

Ruta 26: calzada con sal

En la Ruta Nacional 26, entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, la circulación es normal y la calzada presenta sal en varios sectores.

La misma condición se registra en el tramo desde Sarmiento hasta el empalme con la Ruta Nacional 40.

Ruta 40: heladas y sectores con barro

En la Ruta Nacional 40, desde Esquel hacia Epuyén y el acceso a El Bolsón, la circulación es normal, aunque durante esta mañana se registran heladas leves. El cielo se encuentra despejado en todo el tramo.

Entre El Bolsón y Bariloche, la calzada permanece normal y húmeda por riego, con sal en algunos sectores.

En el tramo Esquel-Tecka, la calzada se encuentra normal, húmeda por riego y con sal en algunos sectores. También se registran heladas leves durante esta mañana.

La misma situación se presenta entre Tecka y Gobernador Costa.

Desde Gobernador Costa hacia el sur, por la Ruta 40, la calzada está normal, con sal en algunos sectores. Se solicita mucha precaución en el desvío de ripio entre Facundo y Tamarisco, que presenta humedad y donde hay equipos viales trabajando en tareas de mantenimiento. En este sector también se registran heladas leves durante esta mañana.

Hacia Río Mayo, la calzada se encuentra normal y húmeda por riego con sal, con presencia de heladas durante esta mañana. La misma situación se mantiene desde Río Mayo hacia el límite con Santa Cruz.

Ruta 260: barro y equipos viales

En la Ruta 260, de ripio, desde el empalme con la Ruta 40 hacia Lago Blanco y Chile, la calzada se encuentra húmeda y presenta barro en algunos sectores.

Hay equipos viales trabajando en tareas de mantenimiento y se registran heladas durante esta mañana.

Ruta 25: desvío de ripio y sectores deteriorados

En la Ruta Nacional 25, entre Rawson, Trelew, Dolavon y Las Plumas, la circulación es normal.

Desde Las Plumas hacia Los Altares, las condiciones también son normales, aunque se registran heladas leves durante esta mañana. En el kilómetro 259 hay un desvío de ripio, por lo que se recomienda circular a baja velocidad.

Entre Los Altares y Paso de Indios, la circulación es normal, con heladas leves durante esta mañana.

En el tramo Paso de Indios-Tecka, la calzada presenta humedad en algunos sectores y también hay sectores con deformaciones y baches. Durante esta jornada habrá una cuadrilla vial trabajando en tareas de mantenimiento.

Ruta 259: humedad y barro hacia Chile

En la Ruta Nacional 259, entre Esquel y Trevelin, la calzada se encuentra húmeda por riego, con sal y heladas leves durante esta mañana.

La misma condición de humedad se presenta entre Trevelin y el límite con Chile, aunque en el sector de ripio de la ruta la calzada presenta barro en algunos tramos.