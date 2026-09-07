«Fomentar el emprendedurismo es abrir nuevas posibilidades para los estudiantes», sostuvo Zonza Nigro



Lo expresó durante una actividad organizada por FEPA, que reunió a estudiantes de la UTN con Manuel Piqué, uno de los fundadores y actual gerente de Operaciones de Novasur. El encuentro forma parte del trabajo de la Fundación para fomentar el emprendedurismo y acompañar el desarrollo de empresas en Puerto Madryn.

La Fundación Empresaria de la Patagonia (FEPA) organizó un encuentro entre estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y Manuel Piqué, uno de los fundadores de Novasur, empresa madrynense con más de 20 años de trayectoria.

La actividad se desarrolló como parte de las acciones que FEPA viene impulsando para vincular la formación académica con el entramado productivo. Durante la charla, Piqué relató cómo comenzó a desarrollar la empresa cuando todavía era estudiante o se encontraba recientemente recibido y compartió los desafíos y aprendizajes que atravesó durante ese recorrido. “Queremos que los estudiantes conozcan experiencias cercanas y puedan conversar con personas que alguna vez estuvieron en el mismo lugar que ellos. Eso les permite descubrir que emprender y crear una empresa también puede ser una alternativa profesional”, explicó el director de FEPA, Carlos Zonza Nigro.

Durante el intercambio, los estudiantes manifestaron la necesidad de contar con más espacios de estas características, destinados a conocer experiencias reales, acceder a herramientas y explorar otros caminos al finalizar sus estudios. “No alcanza con decirles que pueden emprender: también tenemos que mostrarles cómo hacerlo, acercarles referencias y generar ámbitos donde puedan plantear sus dudas. Los estudiantes tienen el conocimiento y el potencial; muchas veces necesitan orientación y acompañamiento para dar los primeros pasos”, sostuvo Zonza Nigro.

El director de FEPA remarcó que ese acompañamiento debe alcanzar tanto a quienes comienzan a pensar una iniciativa, como a los emprendedores que ya desarrollan proyectos productivos y buscan consolidarlos. “Desde FEPA queremos seguir generando espacios de orientación, intercambio y vinculación. Fomentar nuevos emprendimientos y acompañar a quienes ya están produciendo es una manera concreta de fortalecer la actividad y ampliar las oportunidades en Puerto Madryn”, concluyó Zonza Nigro.