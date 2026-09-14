Hallan restos humanos en la zona de la doble trocha Trelew-Madryn

Un vecino que caminaba junto a su perro encontró este domingo por la tarde restos óseos en una ruta alternativa ubicada en inmediaciones de la Reserva de Servicoop, en dirección a la Ruta Nacional 3.

Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia de un cráneo y distintas bolsas que contenían huesos, además de otros elementos y desechos.

Intervino el fiscal de turno, Lautaro Volpi, quien dispuso el secuestro de los restos para su posterior análisis y cotejo. Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes y estableció de manera preliminar que se trataría de restos humanos de antigua data, sin signos de criminalidad.

En total, fueron secuestrados alrededor de 120 restos óseos, además de otros elementos hallados en el sector.

La investigación quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que continuará con las actuaciones para determinar el origen e identidad de los restos encontrados.

Fuente: madrynurbana.com