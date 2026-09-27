Motociclista muere tras un choque en el centro de Rawson

Un motociclista impactó con una Renault Duster en las intersecciones de las calles Irigoyen y Mariano Moreno de la ciudad de Rawson, a metros de la Casa de Gobierno.

Personal policial como de salud fue convocado por dicho accidente, al llegar, se encontraron con el motociclista en la cinta asfáltica, por lo que se realizó el traslado en forma urgente al Hospital Santa Teresita, en donde cerca de la 1:00 h de la madrugada habría fallecido producto de las lesiones.

La justicia abrió una investigación para determinar las circunstancias por las cuales se habría producido el accidente, secuestrando ambos rodados.