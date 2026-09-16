Matan a un hombre de un disparo en Comodoro Rivadavia

Un hombre de más de 30 años murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un violento ataque en Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió durante la noche del martes en el barrio Balcón del Paraíso, sobre una escalera de avenida Alsina, en inmediaciones de calle Misiones.

El hecho se registró alrededor de las 23.30 del martes, luego de que vecinos alertaran a la Policía por detonaciones de arma de fuego en calle Alcina, entre Formosa y Misiones.

La víctima se encontraba junto a su pareja cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, apareció otro hombre y efectuó un disparo.

Una comisión policial se dirigió inmediatamente hacia el lugar. Al arribar, los efectivos encontraron a numerosas personas reunidas sobre la escalera de avenida Alsina. Los presentes señalaron a los policías el sitio donde se encontraba el herido.

A pocos metros, en el tercer descanso de la escalera, los agentes localizaron a un hombre tendido sobre el lugar y con una herida visible de arma de fuego. En ese momento todavía tenía signos vitales, aunque presentaba un cuadro de extrema gravedad.

Pese a los esfuerzos del personal sanitario por salvar la vida del herido, el hombre, mayor de 30 años falleció a los minutos de llegar al hospital.

El jefe de la Unidad Regional confirmó además que la víctima era conocida en el ámbito policial y que tenía causas judiciales. Sobre el atacante, indicó que todavía se procura determinar su identidad y evitó adelantar información debido a que la investigación continúa con intervención de personal de Investigaciones y la Fiscalía.

Personal policial y de Criminalística trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen y establecer quién es el asesino.

Este nuevo crimen se trata del 12.º en lo que va del año, incorporándose a la estadística de muertes violentas registradas durante 2026 en Comodoro Rivadavia.

Fuente: AzMTV