Más de 300 inscriptos en las Jornadas de Economía Azul 2026

Puerto Madryn se convirtió este miércoles en punto de encuentro para pensar el presente y el futuro de las actividades vinculadas al mar. Con una convocatoria que superó las 300 inscripciones, quedaron formalmente inauguradas las Jornadas de Economía Azul 2026, que se desarrollarán hasta el viernes 11 de septiembre en el Salón Mimosa del Hotel Rayentray.

Organizadas por la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Chubut (UTN-FRCh) y CIMA PATAGONIA, las Jornadas se desarrollan bajo el eje «Economía Azul 5.0 centrada en el talento humano» y reúnen a representantes de empresas, universidades, organismos científicos y tecnológicos, instituciones y organismos públicos.

El acto de apertura contó con las palabras de la decana de la UTN Facultad Regional Chubut, Ing. Diana Bohn; el vicedecano, Ing. Alejandro Canio; el viceintendente de Puerto Madryn, Martín Ebene; el presidente de CIMA PATAGONIA, Guillermo López; y Christian Haag, miembro del Comité Organizador de las Jornadas de Economía Azul.

Durante la apertura se destacó especialmente la importancia de generar espacios de encuentro entre quienes producen, investigan, forman profesionales, desarrollan tecnología, gestionan y toman decisiones, entendiendo que las posibilidades que ofrece el mar requieren planificación, conocimiento y una construcción conjunta entre los distintos sectores.

En ese sentido, uno de los puntos centrales de las Jornadas es poner el foco en el talento humano y en las capacidades que la región necesita desarrollar para acompañar los nuevos escenarios productivos. La formación de profesionales y técnicos, la generación y transferencia de conocimiento, la innovación tecnológica y la vinculación entre el sistema científico-académico y el sector productivo aparecen como componentes indispensables para que la Patagonia pueda ocupar un lugar activo en ese proceso.

Pensar la economía azul desde la Patagonia

La propuesta parte de una mirada amplia de la economía azul: el mar no sólo como fuente de recursos, sino como un espacio asociado a la generación de conocimiento, trabajo, tecnología, producción y valor agregado.

Desde esa perspectiva, durante los tres días se abordarán temas vinculados con industria e innovación, soberanía marítima, infraestructura portuaria, ingeniería naval, energía offshore, logística, servicios marítimos, tecnología, datos oceánicos, formación de talento, financiamiento, sostenibilidad y gobernanza, entre otros ejes.

La agenda comenzó este miércoles con espacios destinados a analizar la relación entre economía azul y desarrollo productivo, así como el potencial marítimo argentino, la infraestructura portuaria, la ingeniería naval y las condiciones necesarias para mejorar la competitividad y fortalecer las capacidades productivas.

Las actividades continuarán durante jueves y viernes con la participación de especialistas y referentes de distintos sectores, buscando incorporar diferentes perspectivas sobre una agenda que atraviesa al desarrollo productivo, científico y tecnológico del país.



Universidad, producción y territorio

Para la UTN Facultad Regional Chubut, la organización conjunta de estas Jornadas forma parte de una concepción de Universidad vinculada de manera directa con las necesidades y oportunidades del territorio.

En una provincia con una extensa costa y con actividades productivas estrechamente relacionadas con el mar, la Universidad tiene un rol central no sólo en la formación de profesionales, sino también en la producción de conocimiento, la investigación, la innovación y la generación de vínculos que permitan transformar las capacidades existentes en nuevas posibilidades de desarrollo.

La articulación entre la UTN FRCh y CIMA PATAGONIA busca precisamente acercar esos mundos: poner en contacto al sector productivo con el académico y científico, sumar al Estado y generar un ámbito donde puedan encontrarse necesidades, conocimientos, experiencias y proyectos.

La presencia de más de 300 personas inscriptas da cuenta del interés que existe alrededor de esta agenda y de la necesidad de generar ámbitos en los que puedan confluir las distintas miradas vinculadas al desarrollo marítimo-productivo.

Las Jornadas de Economía Azul 2026 continuarán hasta el viernes 11 de septiembre, con una agenda de paneles, exposiciones y espacios de intercambio y vinculación.

Durante tres días, Puerto Madryn será escenario de una discusión que mira al mar, pero que fundamentalmente busca poner en debate qué capacidades, conocimientos, infraestructura y talento necesita desarrollar la Patagonia para ser protagonista de las oportunidades que se abren a partir de él.

El programa completo y toda la información de las Jornadas se encuentran disponibles en jeapatagonia.org.