ARGENOVA IV - FALLECIMIENTO - MARINERO

Marinero muere en una embarcación pesquera en costas de Chubut

Un marinero identificado como Fabián Esteban Alcoba, oriundo de la ciudad correntina de Goya. Se desempeñaba como primer oficial de cubierta del pesquero Argenova IV.

Murió durante la navegación hacia Puerto Deseado. Luego que la tripulación advirtiera la situación, se dio aviso a Prefectura Naval Argentina.

El hecho ocurrió durante la madrugada de del miércoles mientras el buque se dirigía hacia el puerto santacruceño.

La intervención inicial estuvo a cargo de la Prefectura de Camarones, pero posteriormente el Ministerio Público Fiscal de Caleta Olivia dispuso que la Prefectura Naval Argentina de Puerto Deseado continúe con las actuaciones una vez que el buque arribe a puerto. Se preveía su llegada para las primeras horas de este jueves.

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