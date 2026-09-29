Marín anuncia inicio de obras de Argentina LNG



El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que faltan “tres cartas” para completar el esquema de financiamiento del proyecto Argentina LNG y anticipó que en febrero comenzarán las obras de la iniciativa destinada a exportar gas del yacimiento de Vaca Muerta.

Marín destacó el acuerdo firmado la semana pasada con el Export-Import Bank (Exim Bank) de Estados Unidos por un financiamiento de hasta US$6.000 millones para el proyecto y consideró que representó un cambio significativo para avanzar con la iniciativa.

“Lo que firmamos la semana pasada con el Exim Bank, de hasta US$6.000 millones para el proyecto Argentina LNG, que es YPF, Eni y XRG, es un cambio muy difícil de explicar”, afirmó el ejecutivo en declaraciones a Radio Rivadavia.

El titular de la petrolera de bandera aseguró que, a partir de ese avance, “faltan tres cartas más” y sostuvo que existe interés de numerosos bancos en participar del financiamiento. “Se larga el LNG y en febrero empezamos a hacer las obras”, afirmó Marín al describir el estado del proyecto.

Argentina LNG es impulsado por YPF junto con la italiana Eni y XRG, brazo internacional de inversiones de la compañía emiratí ADNOC, y apunta a desarrollar a gran escala la producción, transporte, procesamiento y exportación de gas natural licuado proveniente de Vaca Muerta.

Marín sostuvo que el proyecto energético requiere una infraestructura de dimensiones inéditas y mencionó, entre las obras previstas, un gasoducto de 48 pulgadas de diámetro. “Por ahí va a pasar casi lo que producía Argentina históricamente y va a ir a la exportación”, explicó.

El presidente de YPF destacó además el efecto que, según sus estimaciones, tendrá el desarrollo energético sobre las exportaciones y el empleo y señaló que la expansión de Vaca Muerta permitirá generar decenas de miles de millones de dólares anuales en ventas al exterior.

Marín sostuvo que la estabilidad de las variables macroeconómicas, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la participación de las empresas privadas y las obras de infraestructura permitieron acelerar los proyectos.

En ese sentido, destacó el trabajo del equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo y afirmó que el crecimiento del sector se produjo también mediante la coordinación entre las compañías, los gobiernos y los gremios.

Marín reiteró, además, que la Argentina podría alcanzar por primera vez en su historia una producción de un millón de barriles diarios de petróleo entre fines de este año y el primer trimestre de 2027, y estimó que enero podría ser el mes en que se alcance esa marca.

“Un mes más, meses después, pero va a estar ahí. Entre fin de año y el primer trimestre del año que viene va a estar seguramente llegando al millón de barriles por primera vez en la historia”, señaló.

Fuente: Agencia NA