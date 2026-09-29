MADRYUN - TURISMO

Madryn entregará los premios de Turismo Deportivo 2026

Las secretarías de Turismo y de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn lanzaron la edición 2026 de los reconocimientos de turismo deportivo y anunciaron la apertura de la convocatoria para estos galardones. Se trata de una iniciativa que busca visibilizar y poner en valor el trabajo de entidades, proyectos y personas que contribuyen al crecimiento de estas actividades en la ciudad y la región.
La convocatoria está abierta hasta el 15 de octubre y podrán postularse empresas, instituciones, organizaciones y profesionales que realicen o participen en el sector del turismo deportivo en Puerto Madryn, con iniciativas desarrolladas durante el período comprendido entre la segunda quincena de septiembre de 2025 y la segunda quincena de septiembre de 2026.
Las personas interesadas deberán incluir material que respalde su participación. Podrán inscribirse a través del formulario disponible en www.pmyeventos.ar
Las categorías serán “Mejor organización generadora de turismo deportivo”, “Evento joven de turismo deportivo” (hasta 3 ediciones), “Innovación en la promoción del destino”, “Agencia, cámara u empresa impulsora de turismo deportivo” y “Organización más sustentable en el turismo deportivo”.
Las candidaturas serán analizadas durante octubre por un comité integrado por representantes de la Secretaría de Turismo y la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, Chubut Deportes, CAMAD y AAVyTPV.

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