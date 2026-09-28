Luis Miguel confirmó su gira mundial 2027



Luis Miguel y Fenix Entertainment anunciaron una nueva alianza para llevar adelante la gira mundial 2027, con la que buscarán darle continuidad al exitoso tour que el cantante realizó entre 2023 y 2024.

El nuevo proyecto marcará el regreso de una sociedad que tuvo un papel destacado en la música latina en vivo, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

El próximo recorrido del “Sol de México” incluirá importantes mercados de América Latina, Estados Unidos, Europa y otros territorios internacionales. Por el momento, no fueron informadas las fechas ni las ciudades que formarán parte del tour y se espera que sean anunciadas próximamente.

La gira anterior significó uno de los grandes regresos de Luis Miguel a los escenarios y volvió a mostrar la vigencia del artista, cuya trayectoria comenzó cuando era apenas un niño. Nacido en San Juan, Puerto Rico, y criado en México, Luis Miguel Gallego Basteri lanzó su primer álbum, Un sol, a los 11 años y desde entonces construyó una carrera marcada por distintos géneros, reconocimientos y millones de discos vendidos.

Uno de los capítulos centrales de su recorrido artístico estuvo ligado al bolero, especialmente a partir de Romance, publicado en 1991, y sus posteriores entregas de la serie. Esos trabajos contribuyeron a acercar nuevamente las canciones de autores como Armando Manzanero y Agustín Lara a nuevas generaciones.

Toda la información oficial sobre la gira 2027 será comunicada exclusivamente a través de las redes sociales de Luis Miguel y Fenix Entertainment.