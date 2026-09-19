Los argentinos comen menos carne vacuna y consumen más cerdo

Según los registros de FADA, el consumo anual per cápita de carne vacuna bajó de 49,5 a 44,5 kilos este año, mientras que la carne porcina ascendió a 19,3 kilos por persona. La principal causa es la distorsión de precios: la carne de vaca aumentó 64% en el último año, mientras que la de cerdo subió 25%.

Durante el mes pasado, el precio de la carne vacuna aumentó 6,9% contra el mes anterior, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec. Este número superó ampliamente la inflación general, que fue del 3,4% en el tercer mes del año, mientras que el incremento interanual de la carne fue del 55,1%, frente al 32,6% del índice general.

Según Fada, «la suba de los precios cambia los hábitos de consumo”. En el último año se registró una inflación del 33%. esta diferencia, entre otros motivos, causó que muchas familias opten por el cerdo como una alternativa más amigable con sus bolsillos.

La coyuntura internacional también incide sobre los precios: la guerra en Medio Oriente repercute en los costos logísticos globales, especialmente por el incremento del precio de los combustibles internacionales y el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

En los fletes de granos, por ejemplo, el 40% del costo corresponde al combustible, lo que añade presión al valor final de los productos. Actualmente, el valor internacional del petróleo roza los USD 98,12 por barril.

Componentes del precio

El informe de FADA detalla cómo se compone el precio final de los principales alimentos. En la carne, el 51% de su valor corresponde a costos de producción, 28% a impuestos y 21% a ganancia. El desagregado muestra que un 35% corresponde a la cría del animal, otro 16% se queda en el feedlot, un 1% para los frigoríficos, otro 20% para las carnicerías, mientras que el 28% restante son impuestos.

El pan y la leche

En el caso del pan, el 61% del precio son costos, 24% impuestos y 15% ganancia. La panadería representa el 65% del precio final, mientras que la producción de trigo aporta solo el 7%. En el caso de la leche —cuyo consumo también subió alrededor de 7% en el último año—, los costos suman el 71%, los impuestos el 26% y la ganancia el 3%.

(Fuente: InfoGEI)