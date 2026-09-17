La “Vuelta Ballenas” será el este sábado 20 de septiembre

La 14° edición de “Vuelta Ballenas”, el encuentro de mountain bike que se destaca a nivel nacional y que ya se ha convertido en uno de los eventos más importantes de Puerto Madryn, se llevará, a cabo este sábado 20 de septiembre y recibirá a más de 1.200 participantes.

La carrera reafirma su lugar como una de las competencias de referencia del calendario nacional, ubicándose entre las cinco pruebas de MTB más importantes de la República Argentina. Como novedad de esta edición, la competencia otorgará puntos UCI (Unión Ciclista Internacional) para atletas federados, un reconocimiento que fortalece su proyección deportiva y suma la participación de ciclistas de alto nivel.

Patio gastronómico

Como novedad, en esta edición también habrá un patio de comidas y de educación vial especialmente dirigido a las familias y niños y niñas. En este marco, el sábado 19 de 11 a 17 horas y el domingo 20 de 9 a 17 horas, en la calle de servicio del Bv. Brown, entre Jenkins y Padre Constantino Sainz, en inmediaciones de la Bajada N° 8, se montará un patio gastronómico con la participación de “La cocina de Elba” y “Crunchy Chicken”, además de la realización de la Pista de Educación Vial.

Es importante destacar que esta acción forma parte de las actividades que la Secretaría de Turismo, a través de la gastronomía y la promoción del destino, se suma a los eventos deportivos de la ciudad con convocatoria regional y nacional como complemento a las actividades.