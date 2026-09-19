La Orquesta del barrio INTA brilló en el Teatro Colón y Trelew la siguió en vivo



Más de 500 vecinos de Trelew se reunieron este viernes en el Gimnasio Municipal N° 1 para acompañar a la distancia la histórica presentación de la Orquesta Infanto Juvenil del barrio INTA en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde la agrupación celebró sus 25 años de trayectoria y participó del lanzamiento de la Temporada Turística Primavera 2026.

Familiares de los músicos, amigos, docentes y vecinos siguieron en vivo la transmisión del concierto desde una pantalla instalada especialmente en el gimnasio. Cada intervención de la orquesta fue acompañada por aplausos y distintas muestras de emoción, en una jornada en la que tampoco faltaron las lágrimas ante la posibilidad de ver a los jóvenes de la ciudad cumplir uno de los mayores sueños de la historia de la agrupación, un sueño que se concretó a partir de las gestiones encabezadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y el acompañamiento de la Fundación Banco del Chubut.

Acompañaron a los vecinos el ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta; la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; el ministro de Producción, Julio Kresteff; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el presidente de ISSyS, Miguel Arnaudo; y la tesorera general de la provincia, Paula Cardozo; entre otras autoridades.

Una noche que unió a Trelew con el Colón

La expectativa se concentró en cada una de las imágenes que llegaban desde Buenos Aires, donde más de 60 niños y jóvenes se presentaron en el Salón Dorado del Teatro Colón. Desde Trelew, el público acompañó cada interpretación como si estuviera en el teatro, convirtiendo al Gimnasio Municipal N° 1 en una extensión de lo que ocurría a más de mil kilómetros de distancia.

La presentación tuvo un significado especial para muchas de las familias presentes, que acompañan desde hace años la formación de los músicos y el crecimiento de una propuesta que nació en el barrio INTA y que, un cuarto de siglo después, llegó a uno de los espacios culturales más emblemáticos del país.

Desde Buenos Aires, la directora y coordinadora de la Orquesta Infanto Juvenil del barrio INTA, Mariana Navarro, destacó especialmente el acompañamiento recibido desde Trelew. “Todo la ciudad, las familias y la comunidad nos han escrito por las redes y a nuestros teléfonos para decirnos que se sienten orgullosos de que esta orquesta esté acá”, expresó desde el Teatro Colón.

Navarro remarcó además que la presentación permitió poner en valor no solo los 25 años de trayectoria de la agrupación y destacó el apoyo recibido por parte del Gobierno Provincial. “Nos sentimos honrados de que pongan en valor a la orquesta, no porque seamos nosotros, sino porque es la música, es el arte lo que se debe apoyar”, sostuvo.

Durante el concierto, la orquesta interpretó un repertorio integrado por obras del folclore argentino y patagónico. La presentación comenzó con “Chubut te espera”, himno oficial de la Provincia, y continuó con piezas como “Malambo”, “Desde el puente carretero”, “Zamba de mi esperanza”, “Se dice de mí”, “Juana Azurduy” y “Zamba para olvidarte”, entre otras.

La identidad chubutense volvió a ocupar un lugar central con “Mi lugar”, de Yoel Hernández, mientras que el repertorio incluyó también canciones de León Gieco como “La Navidad de Luis” y “La cultura es la sonrisa”. La dirección estuvo a cargo de Mariana Navarro y Carlos Mora, con la participación de distintos solistas invitados.