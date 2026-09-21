ACTIVIDAD METALÚRGICA - ECONOMIA

La actividad metalúrgica cayó 6,1% en agosto

La actividad metalúrgica registró en agosto una caída de 6,1% con relación al mismo mes del año pasado y un descenso de 3,9% respecto de julio.

Con estos datos, el sector acumula una contracción de 5,6% en lo que va del año y opera en un piso históricamente bajo. Asimismo, la utilización de la capacidad instalada cayó al 39,6%, con una baja de 5,2 puntos porcentuales frente a 2025.

El relevamiento indicó que este nivel «refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial, similar a los niveles de salida de la pandemia de 2020″.

La caída de la actividad afectó a la totalidad de los rubros industriales y cadenas de valor.

Los descensos interanuales más pronunciados se dieron en Bienes de Capital (-11,1%) y Fundición (-7,9%), donde las fábricas remarcaron la «escasez de pedidos y la debilidad de la demanda».

A su vez, Carrocerías y remolques retrocedió 6,6%, Autopartes bajó 6,4%, Equipos eléctricos cedió 4,4% y Maquinaria agrícola cayó 2,7%.

El empleo metalúrgico

En cuanto al empleo, el sector anotó un descenso interanual de 2,5% y una baja mensual de 0,3%.

El informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) –que procesó Agencia Noticias Argentinas- señaló que la baja afectó a todas las provincias del rubro.

Entre Ríos cayó 8,8%, Córdoba 7,8% y Buenos Aires 7,3%, esta última con menciones a «menores pedidos y competencia importada». Santa Fe disminuyó 4,4% y Mendoza 0,8%.

Por cadena de valor, los proveedores vinculados a la Construcción retrocedieron 9,3% y los de Consumo Final bajaron 8,8%.

Fuente: Agencia NA

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