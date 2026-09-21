Jurado popular juzgará una causa por homicidio en Gaiman

Para este martes 22 de septiembre, está programado el comienzo del juicio por jurados en que se juzga la responsabilidad que le cabe a Ernesto Huilipán en un hecho caratulado como homicidio ocurrido en Gaiman el 8 de septiembre de 2025. La acusación corre por cuenta del Ministerio Público Fiscal que estará representado por el fiscal general Mauro Quinteros.

En la sede de la asociación de funcionarios y magistrados judiciales de Trelew, la Jueza Carolina Marín tendrá a su cargo el desarrollo del debate que mañana desde las 8 desarrollará lo que se denomina audiencia de voire dire o selección de los integrantes del jurado popular, en el marco de la Ley XV Número 30 de la provincia. Tras la lectura de las instrucciones, para las primeras horas de la tarde se llevará adelante la convocatoria de testigos a cargo de las partes, previéndose que las jornadas podrían extenderse hasta el próximo jueves, en que se escucharían los alegatos finales para que luego el jurado pase a deliberar con el fin de dar a conocer el veredicto correspondiente.

De acuerdo a la acusación fiscal, el día mencionado en una vivienda ubicada en el barrio El Túnel de Gaiman, la víctima fue atacada por Huilipán mediante golpes reiterados en la cabeza con un elemento contundente. Como consecuencia de las lesiones sufridas, Gilberto Segundo Pizarro permaneció internado durante un prolongado período y posteriormente falleció.