Julio Kresteff asumió como nuevo ministro de Producción del Chubut

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, tomó juramento este martes a Julio Kresteff como nuevo ministro de Producción de la Provincia. El actual titular de la Compañía de Riego del VIRCh y productor cerecero de la zona del Valle asumió en reemplazo de Juan Manuel Pavón.

Su nombramiento quedó oficializado a través del Decreto Provincial N° 1326, firmado por el titular del Ejecutivo chubutense y refrendado por el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi.

La puesta en funciones de Kresteff se enmarca en una serie de cambios anticipados durante los últimos días por el mandatario provincial, con el objetivo de fortalecer la gestión y profundizar las políticas vinculadas al desarrollo productivo, la generación de inversiones y la creación de empleo en todo el territorio chubutense.

Tras prestar juramento, el flamante ministro adelantó que solicitará la renuncia de los integrantes del actual gabinete de la cartera productiva y que, durante los próximos días, llevará adelante una evaluación de cada una de las áreas con el objetivo de definir la nueva conformación del equipo que lo acompañará al frente del Ministerio de Producción.