Pichetto promueve el «monotributo laboral»

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de ley para crear un Régimen Simplificado de Registración Laboral y Seguridad Social para pequeños empleadores, una suerte de “monotributo laboral” orientado a personas humanas, microempresas y pequeñas empresas que tengan hasta cinco trabajadores en relación de dependencia.

La iniciativa tiene como objetivos simplificar las obligaciones de registración laboral y de pago de aportes y contribuciones, promover la formalización del empleo registrado y ampliar la cobertura de la seguridad social.

El proyecto establece una adhesión voluntaria y prevé el pago de una contribución mensual unificada por cada trabajador, que abarcará los aportes destinados al sistema jubilatorio, obra social, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo y cobertura por riesgos del trabajo. La determinación de los montos quedará a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de escalas vinculadas al salario percibido por el trabajador.

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