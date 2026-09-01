Fue detenido dos veces en una semana

Un hombre de 36 años fue detenido este lunes por la mañana luego de ser señalado como el presunto autor de un robo en un departamento del barrio Ceferino Namuncurá, en Comodoro Rivadavia. Al momento de su aprehensión llevaba consigo todos los elementos denunciados como sustraídos.

El procedimiento comenzó alrededor de las 7:25, cuando el Centro de Monitoreo solicitó presencia policial en calle Calafate, a partir del aviso de un testigo que informó que un hombre vestido con un mameluco azul habría sustraído distintos elementos de un departamento.

Según el reporte policial, el sujeto habría ingresado al inmueble a través de una puerta que no tenía cerradura, sin ejercer fuerza ni violencia.

Ante esta situación, el personal de la Comisaría Seccional Cuarta inició la búsqueda del sospechoso y logró divisarlo detrás de la garita de colectivos ubicada en la intersección de calle Isla Leones y Juan XXIII.

Los efectivos procedieron a su aprehensión y constataron que llevaba consigo la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos.

Además, durante el procedimiento se estableció que el aprehendido había sido detenido tres días antes por una violación de domicilio en el barrio Quirno Costa.