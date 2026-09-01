Autorizan nuevo aumento de tarifa de gas en septiembre

El Gobierno autorizó este martes un aumento del 1,40% en las boletas de gas natural, mediante una serie de resoluciones a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), publicadas en el Boletín Oficial.

La aprobación de los nuevos cuadros tarifarios de septiembre para las transportadoras y distribuidoras energéticas se da en el marco de la emergencia energética, extendida hasta el 31 de diciembre de 2027.

La actualización tarifaria del gas y la luz para el cuarto mes del año se da por pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, que “estima imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía”, entre los cuales se encuentran los precios y tarifas concernientes a los sectores de gas natural y energía eléctrica.

El aumento aplica, en electricidad, a los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), jurisdicción donde el Gobierno nacional tiene competencia. En el caso del gas natural, la suba rige a nivel nacional, dado que la regulación es de alcance federal.

En paralelo, el Ejecutivo incrementó la bonificación extraordinaria de electricidad al 25%, que, sumada a la bonificación base del 50%, lleva la cifra total al 75%, mientras que en gas natural la bonificación extraordinaria se ubica en 24,5%, llevando el número total al 74,5%.

Además, se dispuso elevar el techo de consumo bonificable de energía eléctrica a 200 kWh mensuales, revirtiendo así la reducción a 150 kWh que estaba prevista en el cronograma original de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecido a comienzos de este año.

Al explicar esta decisión, desde el Gobierno indicaron que responde a “la actual suba internacional de los costos energéticos, que, de aplicarse el esquema original, hubiera implicado un salto más pronunciado en las facturas de los hogares”.