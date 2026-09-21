Irá a prisión por golpear a su expareja quien sostenía un bebé en brazos

Un hombre fue condenado a cumplir una pena de 2 años de prisión efectiva por golpear a su ex pareja, quien al momento de la agresión tenía un bebé en brazos. El hecho fue encuadrado como «lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género».

La investigación estuvo a cargo de la fiscal de la agencia de Violencia de Género y Delitos Sexuales, Anya Puchetta, quien intervino desde el Ministerio Público Fiscal y sostuvo la acusación durante el proceso. Durante el proceso se acreditó que no se trató de un episodio aislado. La investigación permitió establecer la existencia de situaciones previas de violencia de género, aunque aquellas no habían sido formalmente denunciadas.

La condena de prisión efectiva se determinó teniendo en cuenta los antecedentes penales del imputado, quien registraba una condena anterior, por lo cual fue declarado reincidente.