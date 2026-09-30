Caputo anunció la reapertura del mercado de carne bovina a Japón



El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la reapertura de las exportaciones de carne bovina a Japón luego de 20 años.

“Se trata de un acuerdo histórico alcanzado luego de las negociaciones iniciadas en 2024 por las autoridades de nuestro país”, remarcó el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo precisó que “se acordaron los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina proveniente de la zona libre de aftosa con vacunación” e indicó que “Japón importa de todo el mundo carne bovina de alta calidad por más de US$3.000 millones anuales”.

“Esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas”, remarcó el funcionario y agregó: «También, reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario”.

En el posteo en redes sociales, el ministro dijo que se trata de “más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país”.

El canciller, Pablo Quirno, destacó: «Solo en la primera mitad de 2026 logramos la apertura sanitaria para más de veinte productos agroindustriales en múltiples mercados: cítricos, ovinos en pie, carne aviar, carne porcina, genética bovina, carne vacuna y subproductos, cueros, lácteos, entre otros».

«A esto se suma que hoy acordamos con Japón los requisitos zoosanitarios que permitirán exportar carne y subproductos bovinos procedentes de la zona libre de aftosa con vacunación de Argentina, ampliando así la autorización actual limitada a la Patagonia», dijo el funcionario a través de sus redes sociales.

Fuente: Agencia NA