Investigador del CONICET fue galardonado por la Sociedad Americana de Microbiología

La Sociedad Americana de Microbiología (ASM) anunció que el Alejandro Vila, investigador del CONICET, director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR) y profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ha sido distinguido con el Premio Moselio Schaechter 2026. Este galardón internacional reconoce a investigadores de países en vías de desarrollo que han demostrado un liderazgo excepcional y un compromiso sostenido con el avance de la microbiología global. Esta distinción forma parte del Programa de Premios y Galardones 2027 de la AMS.

De la estructura molecular al impacto tecnológico

Las investigaciones de Vila se centran en uno de los desafíos de salud global más urgentes: la resistencia a los antibióticos. Su trabajo pionero en la biología estructural —que incluyó la introducción de la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en el país para esta área de estudio— permitió desentrañar los mecanismos moleculares de las metalo-β-lactamasas, enzimas responsables de la resistencia bacteriana.

La relevancia de esta línea de investigación radica en la generación de conocimiento fundamental riguroso que se traduce en el desarrollo de patentes y servicios tecnológicos de alto valor agregado para el sector socio-productivo, sentando las bases moleculares sobre las cuales se sostiene la innovación biotecnológica actual.

El valor del equipo y el sistema científico

Respecto a la distinción recibida por por parte de la ASM, Vila destaca el carácter colectivo del logro: “Recibir este premio es un inmenso honor, pero sobre todo es un reconocimiento a la calidad de la ciencia de nuestro país. Este hito refleja décadas de trabajo ininterrumpido de un equipo humano excepcional integrado por investigadores, becarios y profesionales de apoyo en el IBR. Demuestra que, desde Argentina, tenemos la capacidad de hacer ciencia de frontera, formar recursos humanos de excelencia y generar conocimiento que aporte soluciones a problemas globales urgentes”.

Un reconocimiento de prestigio global

Fundada en 1899, la ASM es una de las organizaciones científicas más grandes del mundo. El Premio Moselio Schaechter, que lleva el nombre de un expresidente de la institución, pone en valor la capacidad de construir ciencia desde regiones en desarrollo, destacando tanto la excelencia en la investigación como el impacto en la formación comunitaria.

Vila es uno de los pocos científicos latinoamericanos en recibir esta distinción, uniéndose a investigadores como Gustavo Goldman (Brasil, 2021), Nancy Saravia (Colombia, 2013) y el también investigador del CONICET en el IBR Diego de Mendoza (2015). (Fuente: CONICET)