Comodoro ya es una de las ciudades con mayor desempleo

En un esquema donde sigue cayendo el empleo formal, y lo único que crecen son las tasas de los emprendimientos y trabajos informales, el conglomerado de Comodoro Rivadavia-Rada Tilly pasó de una tasa de desocupación del 2,7% en el primer trimestre de 2026 al 9,2% en el segundo trimestre, un salto de 6,5 puntos porcentuales en apenas tres meses. De esta forma, los nuevos datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC dejaron una señal de enorme impacto para Chubut; hace solo un año, en el segundo trimestre de 2025, el desempleo era todavía menor, apenas alcanzaba un 2%.

Estos guarismos colocan a Comodoro-Rada Tilly por encima del promedio nacional, que fue del 7,9%, muy por encima del promedio de la Patagonia, que se ubicó en 6,3%; y, entre los aglomerados patagónicos relevados por la EPH, pasó a registrar la tasa de desempleo más alta de toda la región.

Eso sin contar que Rawson-Trelew exhibe una de las tasas de subocupación más elevadas del país.

Crisis en Comodoro

En el primer trimestre de este año, la desocupación en Comodoro Rivadavia era del 2,7%; tres meses después llegó al 9,2%. Mientras tanto, en el conjunto de los 31 aglomerados urbanos del país la tasa apenas pasó de 7,8% a 7,9%. Mientras la desocupación nacional prácticamente no se movió entre un trimestre y otro, en Comodoro-Rada Tilly aumentó 6,5 puntos porcentuales.

La comparación interanual es todavía más contundente; en el segundo trimestre de 2025, Comodoro tenía 2% de desempleo, ahora tiene 9,2%. El incremento fue de 7,2 puntos porcentuales en doce meses.

El resto de los conglomerados patagónicos es dispar, cuando Comodoro Rivadavia-Rada Tilly registra 9,2%; Río Gallegos, un 8,8%; Ushuaia-Río Grande, un 8,1%; Rawson-Trelew, un 7,7%; Neuquén-Plottier, un 3,2%; y Viedma-Carmen de Patagones, apenas un 0,7%.

El contraste con Neuquén

La actividad hidrocarburífera, en algún momento diferenciadora positivamente para Comodoro hoy hace muy difícil la comparativa con Neuquén- Plottier, que registró apenas 3,2% de desempleo, contra el 9,2% de Comodoro-Rada Tilly.

Pero la comparación no alcanza, por sí sola, para atribuir causalidades; la EPH mide condiciones del mercado de trabajo, pero no determina qué decisión pública, privada o sectorial produjo cada variación. Sin embargo, sí permite mostrar que la evolución laboral fue muy diferente dentro de una misma región productiva.

El dato cobra todavía más relevancia en una provincia cuya estructura económica tiene en Comodoro Rivadavia a uno de sus principales motores productivos. Que el principal centro petrolero de Chubut haya pasado de 2,7% a 9,2% de desocupación en un trimestre convierte al resultado en uno de los indicadores económicos y sociales más fuertes del período.

La situación de Trelew-Rawson

En Trelew-Rawson, la desocupación llegó al 7,7%, apenas por debajo del promedio nacional de 7,9%, pero claramente por encima del 6,3% patagónico. Además, mantiene una tendencia ascendente, en el segundo trimestre de 2025 era 6,3%, en el primer trimestre de 2026 llegó a 7,1% y ahora alcanzó el 7,7%.

Pero detenerse solamente en ese número ocultaría probablemente el indicador más delicado para Trelew y Rawson; la subocupación llegó al 17,2%, cuando el promedio nacional fue de 11,5% y el de la Patagonia apenas 8%. Es decir que la subocupación en Rawson-Trelew es más del doble del promedio regional y se ubica casi seis puntos por encima de la media argentina.

El dato se vuelve todavía más fuerte cuando se observa la subocupación demandante, es decir, trabajadores que involuntariamente trabajan menos de 35 horas semanales y buscan activamente trabajar más. O sea, casi uno de cada seis trabajadores necesita trabajar más horas

En Trelew-Rawson ese indicador llegó al 15,9%. En todo el país es del 8% y en Patagonia del 6,2%. Por lo tanto, la tasa del Valle prácticamente duplica el promedio nacional y multiplica por más de dos veces y media el promedio patagónico.

Dentro de los aglomerados analizados por el INDEC, Trelew-Rawson se encuentra además entre los registros más elevados del país en subocupación. Gran La Plata alcanza 19%, Gran Tucumán-Tafí Viejo 18,5% y luego aparece Rawson-Trelew con 17,2%.

El 23,4% de los ocupados busca otro empleo

Hay otro indicador que completa la fotografía del mercado laboral de Trelew y Rawson. El 23,4% de las personas que ya tienen una ocupación demanda otro empleo. El promedio nacional es del 16,9% y el patagónico del 10,7%, casi uno de cada cuatro ocupados de Trelew-Rawson está buscando otro trabajo.

No necesariamente significa que todas esas personas estén en una situación idéntica, pero sí refleja una presión laboral muy superior a la observada en el resto de la Patagonia.