El Diego sirve para todo

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con un meme de Diego Armando Maradona a las críticas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aseguró que “no tiene la agenda de la gente que la votó”. La titular del Senado utilizó una imagen de Maradona “durmiendo” para contestar en X una publicación del Clarín sobre una entrevista a Menem, en una alusión a que las declaraciones del titular de Diputados la habían aburrido.

Menem había cuestionado a Villarruel durante una entrevista, donde además defendió la gestión del presidente Javier Milei y habló sobre el Presupuesto 2027, la reforma política y la relación de La Libertad Avanza con el PRO.

“El Presidente fue votado para hacer lo que está haciendo. La vicepresidenta no tiene la agenda de la gente que la votó. Hay una disociación ahí”, sostuvo Menem.

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En esa línea, agregó sobre Villarruel: “La votaron para una cosa y hace y dice otra totalmente distinta. No forma parte del Gobierno, no comparte nuestra agenda transformadora”.

El presidente de Diputados reveló además que mantiene escaso contacto con la vicepresidenta. “He hablado en alguna oportunidad por algunos temas parlamentarios, pero en los últimos meses no he tenido contacto”, señaló.

Durante la entrevista, Menem también comparó las gestiones de Carlos Menem y Javier Milei y consideró que el proyecto del actual mandatario es “más ambicioso”. “Carlos Menem fue mi tío. Cuando me alejo de la parte familiar, lo reconozco como un enorme líder y lo admiro por lo que hizo”, expresó, al recordar la trayectoria política del ex presidente. Sobre Milei, afirmó: “Hizo un milagro porque no tenía nada: en esta mesa nos sentábamos todos los de La Libertad Avanza y nos sobraba lugar”.