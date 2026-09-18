Liberan a 40 pingüinos del ex Mar del Plata Aquarium en una reserva natural de Río Negro

Más de 40 pingüinos de Magallanes, que hasta hace poco vivían en el Aquarium de Mar del Plata, fueron trasladados a la reserva natural Bioparque Bubalcó, en Río Negro. Los ejemplares, que nacieron y se criaron toda su vida en cautiverio, se hallaban «a la deriva» luego de que dicho acuario cerrara definitivamente en marzo de 2025, mientras el proceso de quiebra de Plunimar S.A. avanza en el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 20.

Una preparación especial para recibir a los pingüinos

Para recibir a los pingüinos, el Bioparque Bubalcó preparó un recinto pensado especialmente para la especie, en una obra que duró meses, y coordinó junto con distintos organismos un operativo de traslado y adaptación.

En ese sentido, desde el bioparque rionegrino indicaron que «ya no era posible cuidarlos en donde estaban» y explicaron que «ellos nacieron y se criaron toda su vida en cautiverio, por eso necesitan del cuidado humano para sobrevivir y no pueden liberarse».

Por decisión de la Justicia «vinieron a Bubalcó en donde nos da mucho orgullo haberles preparado este nuevo hogar y ser parte de darles un refugio donde vivir tranquilos y cuidados.»

Cuatro pingüinos a la venta

La reubicación de estos 40 pingüinos magallánicos ocurre mientras que otros cuatro pingüinos de la especie penacho amarillo o «saltarín» (Eudyptes chrysocome) fueron tasados y puestos a la venta.

La sindicatura encargada de liquidar los bienes de Plunimar S.A. asignó un valor de US$ 40.000 ($56,8 millones) por los cuatro ejemplares en el inventario, mencionándolos como «bienes de cambio».