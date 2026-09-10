Glinski pidió una mejora salarial urgente para las Fuerzas de Seguridad

El diputado nacional por Chubut José Glinski reclamó una mejora salarial urgente para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y advirtió sobre los niveles de endeudamiento que atraviesan quienes cumplen funciones en todo el país.

Durante la sesión de la Cámara de Diputados, Glinski planteó una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, y cuestionó la distancia entre el discurso del Gobierno en defensa de las fuerzas y las condiciones económicas de su personal.

“Se jactan de defender a los hombres y mujeres de las fuerzas y, sin embargo, los someten a salarios de miseria y a la profundización de un problema general de la sociedad argentina que es el endeudamiento y la morosidad”, sostuvo.

Glinski aseguró que la situación de endeudamiento entre los integrantes de las fuerzas supera a la del resto de la población y señaló que, en el Ejército, la morosidad alcanza al 29,3%. También advirtió que muchos efectivos recurren a bancos privados, billeteras virtuales y prestamistas para afrontar sus gastos cotidianos.

“No solamente se endeudan para morfar, para pagar los servicios, sino también para acceder a la salud, algo que debería garantizar el Estado Nacional y no lo hace”, afirmó, y advirtió sobre los recortes en la prestaciones de salud.

El diputado también cuestionó que integrantes de las fuerzas deban recurrir a segundos trabajos para complementar sus ingresos y mencionó el caso de policías que trabajan como conductores de aplicaciones.

“Usan a las fuerzas para hacer circo, usan a las fuerzas para generar conversación pública, usan a las fuerzas para ganar elecciones y las fuerzas están cansadas. No aguantan más, no tienen cómo llegar a fin de mes”, expresó.

En relación con Chubut, Glinski destacó la existencia del Consejo de Bienestar Policial, el ámbito de representación del personal de la Policía provincial, y anticipó que buscará conocer a través de sus representantes la situación salarial y de endeudamiento que atraviesan los efectivos chubutenses.

“Por suerte, en la provincia del Chubut tienen una entidad que los puede representar, el Consejo de Bienestar Policial. Allí les preguntaré cuál es la situación”, señaló.

Finalmente, Glinski reclamó una respuesta urgente para recomponer los ingresos de quienes cumplen tareas de seguridad: “Las fuerzas están cansadas. No aguantan más, no tienen cómo llegar a fin de mes. Es una aberración lo que están haciendo con los hombres y mujeres que dejan todo para cuidarnos”.