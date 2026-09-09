Endeudamiento y Discapacidad se impusieron en la agenda parlamentaria

Por unanimidad en un tema y solo un voto en contra en otro, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles los emplazamientos a comisiones con fecha de dictamen para los proyectos vinculados a la prórroga de la emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar.

Forzado por la oposición, que en la última sesión había exhibido una mayoría capaz de avanzar en este sentido, el oficialismo bajó al recinto y votó a favor del cronograma, muy similar al que los presidentes libertarios de las comisiones cabecera habían anunciado días atrás.

Sin embargo, la oposición siempre manifestó su desconfianza sobre la “voluntad” del oficialismo de avanzar en ambos temas, para los cuales hasta antes de esos 133 votos del pasado 26 de agosto, no habían convocado a debatir. Además, tampoco se trató de una citación a plenarios, de manera de garantizar el dictamen.

Así, la oposición más dura y otros bloques que siempre fueron aliados del oficialismo -como los tucumanos, catamarqueños e incluso sanjuaninos, más los ya “endurecidos” misioneros y salteños- mantuvieron la convocatoria a la sesión de este miércoles para emplazar a las comisiones.

En el caso de la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año, el emplazamiento obtuvo 249 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones. Al proponerlo, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino detalló que las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda se reunirán el miércoles 16 y 23, a las 12, siendo la segunda reunión para emitir dictamen. Y agregó que, si por algún motivo de fuerza mayor las comisiones no se pudieran reunir, las conjuntas pasaran al día siguiente.

En cuanto a endeudamiento familiar, tema sobre el que hay más de medio centenar de proyectos, se unificaron giros y se quitó a la Comisión de Presupuesto. Desde La Libertad Avanza celebraron ese hecho, al señalar que ningún dictamen podrá “incurrir en gastos”. El emplazamiento recibió 249 votos afirmativos, 1 negativo -del santacruceño José Luis Garrido- y 0 abstenciones.

Las fechas fueron anunciadas por el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano: habrá reuniones informativas de Finanzas y Defensa del Consumidor los martes 15 y 22, y el martes 29 será la fecha para emitir dictamen. Todos los plenarios con horario a las 14.