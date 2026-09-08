En Nepal hay al menos 22.000 personas sin agua potable



Más de una semana después de que las inundaciones repentinas golpearan la cuenca del río Bhotekoshi-Trishuli en Nepal, al menos 22.000 niños necesitan urgentemente agua potable, saneamiento y artículos de higiene, según dijo el jueves el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Los sistemas de agua han sido dañados en los distritos afectados, mientras que los baños y otras instalaciones sanitarias han sido dañados o destruidos, aumentando el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua e infecciosas.

«Cada padre en estos distritos ahora está haciendo el mismo cálculo varias veces al día», dijo Alice Akunga, representante de UNICEF en Nepal. «¿Dónde puedo conseguir agua y es segura para dársela a mi hijo?»

Condiciones de hacinamiento

Las familias afectadas ahora viven con comunidades anfitrionas o en centros de acogida—espacios abarrotados que dificultan mantener prácticas seguras de higiene.

Esta semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó cómo las inundaciones, el desplazamiento, el hacinamiento y el agua estancada pueden aumentar el riesgo de enfermedades transmisibles como el dengue y el tifus de arbustos.

«El riesgo de enfermedades transmitidas por el agua aumenta rápidamente en estas condiciones, pero es prevenible», insistió Akunga.

Suministros llegan a las comunidades

UNICEF ha desplegado suministros de agua, saneamiento e higiene para aproximadamente 19.000 personas en Rasuwa y Nuwakot, entre las áreas más afectadas.

Estos artículos incluyen más de 3800 kits de higiene, 3300 bidones plegables de 10 litros, 3500 cubos, 3500 tazas de un litro, 4000 botellas de solución para tratamiento de agua y más de 1000 lonas.

El personal también está trabajando con contrapartes gubernamentales y socios en vigilancia de enfermedades, promoción de la higiene y prevención de brotes.

Infraestructura crítica destruida

Las inundaciones fueron provocadas por el colapso de un glaciar en la frontera Nepal-China el 27 de agosto. El número de muertos ha superado los 1100, según reportes de medios internacionales.

Infraestructura como carreteras, puentes, redes de telecomunicaciones así como sistemas de agua fueron dañados, complicando el acceso a las comunidades y la entrega de ayuda.

UNICEF estima que al menos 19 escuelas han sido dañadas, incluyendo ocho que fueron completamente y ocho parcialmente destruidas, mientras que más de 10.000 niños en edad escolar necesitan apoyo psicosocial inmediato y acceso a espacios seguros de aprendizaje.

Jóvenes vidas trastornadas

«Antes de todo esto, solía pasar la mayor parte de mi tiempo en la escuela y salir con amigos cuando tenía tiempo libre», Swostik Paudel, de 14 años, de Nuwakot, dijo recientemente a la agencia. «Principalmente jugábamos fútbol».

Swostik ahora vive en un refugio con sus padres y hermana donde intenta mantenerse conectado con su vida anterior.

«Algunos niños han traído un balón de fútbol aquí», dijo. «Aunque esté pinchado, lo hemos estado pasando alrededor. Algunos amigos también han estado jugando partidos».

Reconstruir mejor

A medida que mejora el acceso, UNICEF ampliará el suministro de agua de emergencia, tratamiento de agua doméstica, monitoreo de calidad del agua, instalaciones temporales de saneamiento y lavado de manos, y suministros esenciales de higiene e higiene menstrual en comunidades y centros de acogida.

Akunga dijo que restaurar el agua y el saneamiento seguros «no es un trabajo de una semana». Enfatizó que los sistemas de agua dañados, tuberías, bombas, letrinas y otra infraestructura sanitaria necesitan ser reparados y reconstruidos para resistir futuras inundaciones.

«Necesitamos hacer que las comunidades sean más seguras y resilientes», dijo. «De lo contrario, tendremos la misma conversación nuevamente después del próximo desastre, y serán los niños quienes paguen el precio una vez más».