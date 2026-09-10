En Chubut, sigue la Encuesta Anual de Hogares Urbanos

Desde la Municipalidad de Puerto Madryn recordaron que, en el marco de las acciones impulsadas por el Gobierno de la provincia del Chubut a través del Ministerio de Economía y la Dirección General de Estadística y Censos, se lleva adelante la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) – Resto Urbano Provincial.

El relevamiento se realizará de forma continua hasta diciembre inclusive y comprende visitas a las viviendas dentro del ejido municipal. El objetivo es recolectar información que permita conocer y analizar las condiciones sociales, económicas y habitacionales de la población.

Cabe mencionar que tanto encuestadores como supervisores estarán debidamente identificados con credenciales oficiales y contarán con la documentación correspondiente que certifica su participación en el operativo.

Los datos brindados por los hogares se encuentran protegidos por la Ley Nacional N° 17.622 de secreto estadístico y serán utilizados exclusivamente para tal fin.