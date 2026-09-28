El riesgo país trepa al mayor nivel en lo que va del año

Los mercados arrancan la semana en terreno negativo con los bonos soberanos cayendo y el riesgo país supera los 640 puntos básicos, marcando un récord en lo que va del año.

Los Bonares y Globales se negocian este lunes con una caída promedio de 1,8% y en este marco el riesgo país del JP Morgan avanza nuevamente. En esa jornada, el indicador trepa a 641 puntos básicos despúes que el viernes pasado superó la barrera de las 600 unidades.

De esta manera, escala 32 puntos respecto al cierre del viernes cuando cerró en 609 puntos. El avance se da en la previa del viaje a París del presidente Javier Milei junto a funcionarios y empresarios para la segunda edición del Argentina Week.

A nivel local, el S&P Merval cae 2,1% a 2.832.065,960 puntos básicos, siendo la sexta baja consecutiva. Las acciones que encabezan la merma son las de Banco BBVA (-3,9%), Grupo Financiero Galicia (-3,8%), Grupo Supervielle (-3,4%).