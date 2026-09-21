Denuncia el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua



El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció que el poder está cada vez más concentrado en el Ejecutivo y en el partido gobernante en Nicaragua, y advirtió de que «la situación es completamente indefendible».

«No queda casi nada por cerrar», afirmó Türk, tras señalar que 5539 entidades han sido disueltas arbitrariamente en los últimos ocho años y al menos 56 medios de comunicación clausurados, mientras las reformas constitucionales aprobadas en primera lectura excluyen a la oposición y posponen las elecciones hasta 2028.

Los datos proceden de un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, en el que se documenta el «desmantelamiento progresivo» de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en el país entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026.

«El informe traza la captura casi total de las instituciones estatales por parte del partido gobernante y el abuso sistemático del poder que ha debilitado los contrapesos institucionales, dejando a la mayoría de los nicaragüenses sin recursos frente a las violaciones de derechos humanos», declaró Türk.

Sin espacio para la oposición y elecciones pospuestas

Según el informe, no existe prácticamente espacio para la participación cívica o política independiente, y el Estado ha continuado extendiendo la represión contra las voces disidentes más allá de las fronteras del país.

Las reformas constitucionales recientemente propuestas, ya aprobadas en primera lectura por el Parlamento el 1 de septiembre, excluirían a las fuerzas opositoras organizadas de futuras contiendas electorales y pospondrían las elecciones por segunda vez hasta 2028, mediante la extensión del mandato de varias autoridades electas, incluida la propia presidencia, hasta siete años.

El partido gobernante controla actualmente el poder legislativo, los 153 municipios y ambos consejos regionales de las regiones autónomas de la costa caribeña. La Ley Orgánica número 1259, adoptada el año pasado, colocó los principales órganos de supervisión bajo la autoridad presidencial, concentrando aún más el poder en el ejecutivo, debilitando los contrapesos institucionales y socavando el pluralismo político.

Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

El informe destaca además el uso sistemático de la detención arbitraria como herramienta clave de represión. Al final del período analizado, organizaciones de la sociedad civil informaron de que al menos 46 personas permanecían detenidas.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también identificó al menos ocho casos de desaparición forzada en curso y cuatro casos de muertes bajo custodia estatal. El informe señala que las cifras no son exhaustivas, dada la falta de acceso al país, la falta de voluntad de cooperación de las autoridades nacionales y el temor a represalias entre las víctimas y los testigos. Las cifras reales podrían ser superiores. Türk instó a las autoridades a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente.

Represión transnacional y confiscaciones

El informe subraya cómo los periodistas, defensores de derechos humanos, críticos y personas percibidas como opositoras que viven en el exilio siguen enfrentándose a graves formas de represión transnacional. Las autoridades nicaragüenses han empleado ampliamente represalias económicas contra los percibidos como opositores, incluidas la confiscación de bienes, la pérdida de pensiones o empleo y la denegación de acceso a los servicios sociales.

«Las confiscaciones judiciales de bienes han sido utilizadas sistemáticamente por el Gobierno como una herramienta para incautar activos, negocios y propiedades de opositores políticos reales o percibidos, empresarios, incluidos extranjeros, organizaciones independientes, instituciones religiosas y ciertas entidades privadas», señala el informe.

El jefe de derechos humanos de la ONU instó a Nicaragua a cambiar de rumbo y a restablecer la cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.