Declararon testigos en el juicio por un accidente que produjo dos victimas fatales



Con los primeros de una veintena de testigos previstos, continuó el lunes el juicio oral que tiene como imputado al conductor de un vehículo que en noviembre del año 2023 colisionó de frente contra una motocicleta provocando la muerte de sus dos ocupantes. El juicio por el delito de “homicidio culposo agravado”, tiene como imputado a Elías Saucedo, un empleado de una empresa de telecomunicaciones. Conducía un vehículo Fiat Uno, que al intentar un sobrepaso -según la investigación de la Fiscalía- colisionó de frente con la moto que lo hacía en sentido contrario, desde Trelew hacia la ciudad de Rawson, por la ruta 25.

El primer testigo en el debate, fue una mujer que era oficial de policía que se hallaba a cargo del servicio de la Comisaria de Rawson, entre las 16 y las 17 horas del pasado 9 de noviembre de ese año, cuando se produjo la colisión. La ex oficial de la Policía Leyla Arroyo, al llegar al accidente, se encontró con Alexis Rojas, uno de los ocupantes de la motocicleta, ya fallecido. El otro, Cristian Ramos, con el que alcanzó a dialogar brevemente, fue trasladado en una ambulancia al Hospital de Trelew donde falleció minutos después.

En el juicio también declararon profesionales médicos de ese nosocomio que dieron cuenta del grave estado de salud que recibieron al paciente y los esfuerzos realizados para mantener con vida a uno de los motociclistas.

Pericias

La ex oficial del Policía convocó a los peritos en accidentología vial, realizó una inspección ocular, recogió y preservó las pertenencias de los accidentes y coordinó también el traslado en otra ambulancia del Hospital de Rawson, al conductor del Fiat Uno. Saucedo fue dado de alta tras las primeras atenciones y luego quedó en condición de detenido por disposición de la Fiscalía de Rawson, a la espera de la audiencia de imputación. El examen de alcoholemia que se le realizó, dio negativo.

La testigo mencionó que personal policial de apoyo tomó declaraciones a dos ocupantes de un vehículo Toyota Etios que se conducía detrás de la motocicleta y que también fue dañado levemente como consecuencia de la mecánica de la colisión. Los dos testigos afirmaron en ese momento que el Fiat Uno que conducía el imputado, intentó sobrepasar a otro vehículo provocando la fatal colisión.

Además de circunstanciales automovilistas que pasaron por el lugar, también declararon efectivos policiales que realizaron pericias, obtuvieron fotografías, entre ellos el comisario Gabriel Caselnuovo y el oficial inspector Gonzalo Miguez Murilla, que trabajaron en el lugar para realizar las pericias, ordenar el tránsito, preservar el lugar del hecho, realizar informes y evidencias científicas, todos datos claves -entre otros- al momento de determinar las responsabilidades.

En el juicio también declararon profesionales médicos de ese nosocomio que dieron cuenta del grave estado de salud que recibieron al paciente y los esfuerzos realizados para mantener con vida a uno de los motociclistas.

Maria Marco, médica del Hospital Santa Teresita de Rawson dio cuenta del estado de salud que recibió al imputado que conducía el Fiat Uno. Tenía un corte sobre una de sus cejas además de escoriaciones leves.

Fiscalía

Contra Saucedo, el Ministerio Público Fiscal representado por Janet Davies, pedirá cinco años de prisión de efectivo cumplimiento en caso de ser hallado culpable por la jueza Eve Ponce. En el inicio del debate estuvieron presentes las respectivas parejas de las víctimas.

El accidente fatal se produjo cerca de las 16 horas del 9 de noviembre del año 2023. Saucedo conducía un vehículo Fiat Uno desde Rawson hacia Trelew. Sobre el techo llevaba una escalera con la que realizaba tareas en una empresa de telecomunicaciones.

En sentido contrario y en una moto marca Corvent 150 lo hacían las dos víctimas. Llevaban casco protector. En ambos sentidos se conducían varios vehículos en caravana.