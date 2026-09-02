Debatieron en Chile sobre la crisis climática internacional

Durante tres días, Santiago de Chile fue sede de una nueva edición del entrenamiento de Climate Reality Leadership, el programa impulsado por la organización fundada por el exvicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, Al Gore.

Comunicadores, científicos, docentes, empresarios y representantes de organizaciones sociales de distintos países de América Latina participaron de esta capacitación intensiva. El curso estuvo centrado en los desafíos que plantea la crisis climática y en el rol del liderazgo para impulsar soluciones.

El evento contó con exposiciones del propio Gore, quien encabezó la primera jornada con un repaso de la evidencia científica más reciente sobre el cambio climático. También se incluyeron exposiciones, paneles de expertos y espacios de intercambio entre participantes. De esta forma, el entrenamiento ofreció una mirada integral sobre cómo actuar ante la emergencia climática en un contexto marcado por la desinformación y la polarización.

Cómo actuar frente a la crisis climática

El primer día fue una bienvenida a la dinámica de Climate Reality a través de una clase magistral de Gore sobre los impactos del cambio climático en todo el mundo y en las personas. “La comunidad científica dejó muy claro, desafortunadamente, que las predicciones del documental (en referencia a su obra Una verdad incómoda) han sido exactas. No son mis predicciones, son las de los científicos”, puntualizó el exmandatario estadounidense.

Incendios forestales, olas de calor, glaciares en deshielo, inundaciones y una pérdida acelerada de biodiversidad son ya parte de la vida cotidiana. Sin embargo, el ex mandatario enfatizó en “no acostumbrarnos y normalizar la crisis” y “accionar en forma conjunta para revertir la situación”.

Panel de expertas del IPCC

El segundo día contó con las disertaciones de las investigadoras Laura Gallardo y Maisa Rojas. La primera es vicepresidenta en 2023 del Grupo II del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Rojas, por su parte, es autora principal en el Quinto y Sexto Informe de Evaluación del IPCC y coordinadora del Comité Científico Asesor de Cambio Climático de la misma organización.

Este “supergrupo” de expertos en la materia trabaja sobre una hoja de ruta apuntada a tomadores de decisión que plantea la necesidad de reducir un 45 por ciento las emisiones globales de carbono para 2030 y llegar a “cero neto” hacia 2050.

Ambas resaltaron la base de evidencia científica que existe y los avances en innovación tecnológica aplicada a energías renovables. Además, cuestionaron la lentitud con la que se están desarrollando las soluciones en el plano político.

El evento contó con comunicadores, científicos, docentes, empresarios y representantes de organizaciones sociales de distintos países de América Latina

Gallardo subrayó el aporte esencial de las universidades para formar nuevos recursos académicos: «Estas instituciones tienen un rol fundamental a la hora de enfrentar la complejidad del mundo en que vivimos. Los nuevos estudiantes y futuros científicos requieren una formación acorde a los tiempos, con mayor capacidad de adaptación e interdisciplinariedad”, ratificó.

Por su parte, Rojas aportó: “Me parece clave que los nuevos recursos tengan las habilidades y el conocimiento. Pero también deben entender que estamos en una triple crisis: de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación”.

Un espacio para motorizar la acción

El tercer día finalizó con la entrega a cada participante de los “green rings” (anillos verdes), el pin que distingue a quienes se convierten en líderes climáticos tras la formación y se suman a la comunidad global de Climate Reality.

Además, se entregó el Premio Alfredo Sirkis Green Ring Award de manos de Gore. La galardonada fue la huertera mapuche y guardiana de semillas, Claudia Mellado Ñancupil. “Es un reconocimiento a quienes conservamos y defendemos las semillas tradicionales, trabajo esencial para la resiliencia climática que muchas veces es invisibilizado”, aseveró la premiada.

«Piensen por qué están acá. Estamos muy cerca de un punto de inflexión, el cambio será inevitable y tenemos de nuestro lado la voz más poderosa: la de la Madre Naturaleza», dijo el Nobel de la Paz antes de bajar del escenario, ante una sala movilizada por el final de la experiencia.

Itzel Morales, gerenta de la oficial de Climate Reality LATAM, aseguró que “la importancia de generar estos espacios es que las personas nos estamos reuniendo porque nos importa el cambio climático, a pesar de que las soluciones no se estén tan rápido como lo necesitamos”.

Asimismo, agregó: “Como parte de la oficina de Climate Reality para América Latina me enorgullece ver que casi 600 personas nos reunimos en Santiago para aprender, para organizarnos y para actuar”.

Así, entre aplausos, sonrisas y algunas lágrimas de emoción, se cerraron tres días de inspiración y acción colectiva en Santiago. Seiscientas personas volvieron a sus ciudades con la certeza de que el cambio climático ya no admite postergaciones, pero también con la convicción de que, si algo quedó claro en ese auditorio, es que nadie va a atravesar esta crisis en soledad. (Fuente: Agencia CTyS-UNLaM)